За сутки еще двое свердловчан умерли от коронавируса
Сегодня, 14:02Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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За сутки в Свердловской области скончались еще два человека с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.
Сюжеты: Коронавирус
Таким образом, число смертей от COVID-19 в регионе увеличилось до 16. Вчера также сообщалось о двух умерших.
По данным на 24 мая, в Свердловской области за сутки 90 человек заболели коронавирусом. В России выявила 8599 заражений за прошедшие сутки.
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