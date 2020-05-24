За сутки еще двое свердловчан умерли от коронавируса

Таким образом, число смертей от COVID-19 в регионе увеличилось до 16. Вчера также сообщалось о двух умерших.

По данным на 24 мая, в Свердловской области за сутки 90 человек заболели коронавирусом. В России выявила 8599 заражений за прошедшие сутки.