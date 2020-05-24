Жителей Нижнего Тагила предупредили о граде, грозах и шквалистом ветре
Сегодня, 14:55Здоровье и экологияФото: pixabay
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
25 и 26 мая в Нижнем Тагиле ожидается ухудшение погодных условий. Объявлено экстренное предупреждение, сообщает ЕДДС города.
Сюжеты: Нижний Тагил
В понедельник и вторник в Нижнем Тагиле ожидаются грозы, крупный град, сильные дожди и ливни. Также синоптики обещают шквалистое усиление ветра до 23-28 метров в секунду.
В понедельник днем температура воздуха поднимется до 17 градусов тепла. Во вторник, 26 мая, будет +18 градусов.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей