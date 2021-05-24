Грозы и шквалистый ветер ожидаются в Нижнем Тагиле

По данным метеорологических служб 25 мая в Нижнем Тагиле сохранится жаркая погода - до +32 градусов днем и +13 ночью. Во вторник, 26 мая ожидается небольшое похолодание - до +26 градусов. С середины недели в регионе будет дождливо и прохладно - дневные температуры установятся на отметке +14...+18 градусов.