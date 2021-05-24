Грозы и шквалистый ветер ожидаются в Нижнем Тагиле

Грозы и шквалистый ветер ожидаются в Нижнем Тагиле
Грозы и шквалистый ветер ожидаются в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:18Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Экстренное предупреждение из-за гроз и сильного ветра объявлено в Нижнем Тагиле на 24 и 25 мая.

Вечером в понедельник 24 мая и ночью во вторник 25 мая в Нижнем Тагиле ожидаются сильные дожди и грозы, шквалистый ветер до 25 метров в секунду, а также осадки в виде града.

С экстренным предупреждением к горожанам обратились городская ЕДДС, призвав граждан быть предельно внимательными и осторожными в период непогоды.

По данным метеорологических служб 25 мая в Нижнем Тагиле сохранится жаркая погода - до +32 градусов днем и +13 ночью. Во вторник, 26 мая ожидается небольшое похолодание - до +26 градусов. С середины недели в регионе будет дождливо и прохладно - дневные температуры установятся на отметке +14...+18 градусов.

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Нижний Тагил
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