140 случаев навалов веток рядом с мусорными контейнерами выявлены на Урале

140 случаев навалов веток рядом с мусорными контейнерами нашел региональный оператор. Подобное было обнаружено в 7 из 23 муниципалитетов севера региона: в Нижнем Тагиле, Краснотурьинске, Серове, Североуральске, Нижней и Верхней Салде, в Невьянске.
Обнаружив подобное незаконное складирование, собственникам земельных участков дают месяц на уборку. Если этого не произошло, то оператор сам убирает мусор и запрашивает у виновника потраченные на эти цели деньги через суд.
Особенно много сигналов о навалах веток поступает от жителей частного сектора. Такие свалки являются потенциальной угрозой возникновения пожаровподелился исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.
Известно, что оперативнее всего вопросы уборки растительных навалов в этом месяце были решены в Невьянском и Кушвинском городских округах.
Отмечается, что задать вопросы регоператору можно в рабочее время с 8.00 до 20.00 по тел. 8-800-234-02-43.