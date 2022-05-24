140 случаев навалов веток рядом с мусорными контейнерами выявлены на Урале

140 случаев навалов веток рядом с мусорными контейнерами выявлены на Урале
140 случаев навалов веток рядом с мусорными контейнерами выявлены на Урале
Сегодня, 15:48Здоровье и экологияФото: пресс-служба "Рифей"
В Нижнем Тагиле, Краснотурьинске и ряде других городов регоператор обнаружил и ликвидировал незаконные растительные отходы близ контейнеров.

140 случаев навалов веток рядом с мусорными контейнерами нашел региональный оператор. Подобное было обнаружено в 7 из 23 муниципалитетов севера региона: в Нижнем Тагиле, Краснотурьинске, Серове, Североуральске, Нижней и Верхней Салде, в Невьянске.

Обнаружив подобное незаконное складирование, собственникам земельных участков дают месяц на уборку. Если этого не произошло, то оператор сам убирает мусор и запрашивает у виновника потраченные на эти цели деньги через суд.

Особенно много сигналов о навалах веток поступает от жителей частного сектора. Такие свалки являются потенциальной угрозой возникновения пожаровподелился исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.

Известно, что оперативнее всего вопросы уборки растительных навалов в этом месяце были решены в Невьянском и Кушвинском городских округах.

Отмечается, что задать вопросы регоператору можно в рабочее время с 8.00 до 20.00 по тел. 8-800-234-02-43.

Сюжеты:
Нижний ТагилНовости УрФО
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