Грозы и шторм надвигаются на Свердловскую область

Грозы и шторм надвигаются на Свердловскую область
Грозы и шторм надвигаются на Свердловскую область
Сегодня, 15:49Здоровье и экологияФото: 1MI
На Свердловскую область надвигается мощный шторм.

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение, сообщает региональный Гидрометцентр.

Со среды, 25 мая регион накроют сильные дожди с грозами, а порывы ветра, по прогнозам, будут достигать 18 м/с.

Фото:1MI

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать осторожность на улице: нельзя укрываться от непогоды под деревьями и парковать под ними автомобили, так же стоит держаться подальше от рекламных щитов.

В период непогоды рекомендуем отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов. Влажные, скользкие поверхности затрудняют и делают травмоопасным передвижение людейсообщили в ГУ МЧС по Свердловской области

Специалисты убедительно просят жильцов частных домов прочистить ливнёвки. Также во время шторма важно плотно закрыть окна, не включать и не подходить близко к электроприборам, громоотводам, водостокам с крыш и антеннам.

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