На екатеринбургском рыбзаводе в этом году вырастят полмиллиона рыб

На екатеринбургском рыбзаводе в этом году вырастят полмиллиона рыб
На екатеринбургском рыбзаводе в этом году вырастят полмиллиона рыб
Сегодня, 21:56Здоровье и экологияФото: 1MI
На Зеленоборском рыборазводном заводе в Екатеринбурге выращиваются рыбы для последующего зарыбления водоемов региона.

Среди видов рыб, которых разводят на заводе, сазаны (их больше всего), белые амуры и толстолобики. Воспроизводство осуществляется в специальных инкубационных аппаратах.

Передовая технология помогла нарастить количество разводимых рыб в два раза за год - до 500 тысяч особей, рассказал «Вести Урал» межрегионального отдела по рыболовству ФГБУ «Главрыбвод» Михаил Кирюшкин.

Завод-питомник существует уже почти целый век. После перестройки его забросили, однако пару лет назад возродили.

В осенний сезон выращиваемых на предприятии окрепших мальков выпускают в водоемы Свердловской области. Процесс называется зарыблением. Его основная цель - покрытие вреда водным экосистемам, наносимого промышленными объектами.

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