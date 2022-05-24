На екатеринбургском рыбзаводе в этом году вырастят полмиллиона рыб

Среди видов рыб, которых разводят на заводе, сазаны (их больше всего), белые амуры и толстолобики. Воспроизводство осуществляется в специальных инкубационных аппаратах.
Передовая технология помогла нарастить количество разводимых рыб в два раза за год - до 500 тысяч особей, рассказал «Вести Урал» межрегионального отдела по рыболовству ФГБУ «Главрыбвод» Михаил Кирюшкин.
Завод-питомник существует уже почти целый век. После перестройки его забросили, однако пару лет назад возродили.
В осенний сезон выращиваемых на предприятии окрепших мальков выпускают в водоемы Свердловской области. Процесс называется зарыблением. Его основная цель - покрытие вреда водным экосистемам, наносимого промышленными объектами.