От сжигания отходов на лесопилке задыхаются жители Тагилстроя в Нижнем Тагиле

Жители Тагилстроя в Нижнем Тагиле задыхаются от дыма и смога. Рядом с деревообрабатывающим заводом на улице Индустриальная, 56 неизвестные сжигают отходы производства.

По словам тагильчанина Федора, проблема со сжиганием мусора с лесопилки стоит уже 20 лет. Два года назад он обращался с жалобами в Министерство природных ресурсов, Генпрокуратуру, полпреду УРФО, губернатору Свердловской области, мэру Нижнего Тагила и депутатам. Результатом стал выписанный участковым штраф на две тысячи рублей одному из владельцев пилорам. Это территория бывшего деревообрабатывающего завода, собственник сдает помещения в аренду. У арендаторов отсутствуют паспорта на отходы. По идее, Росприроднадзор должен обязать их завести паспорта. Отходы свозятся на муниципальный участок земли и сжигаются, город должен ликвидировать свалку за свой счет, рассказал Федор редакции TagilCity.ru. Видео: TagilCity.ru Он считает, что есть два пути решения данной проблемы: руководству лесопилок надо либо вывозить отходы на полигон ТБО, либо ставить электрическую печь с трубой, сжигать опил и платить за выбросы в атмосферу. В этом году я узнал, что от дыма задыхаются пациенты 4 горбольницы, сердечники и легочники, и мое терпение лопнуло окончательно. Я снова обратился к Владиславу Пинаеву с просьбой решить проблему. В результате дело опять отдали участковому. А он мне говорит: «Там муниципальная земля, никто ее не охраняет, даже забора нет. Мне в засаде сидеть что ли?», негодует тагильчанин. По его словам, он опросил около 100 человек, гуляющих в парке Металлургов по поводу лесопилки. Тагильчане очень недовольны, не могут открыть окна, кашляют от дыма. Очень часто дымит со стороны парка. Ощущение, как-будто у нас постоянно пожары. Прошлым летом несколько дней чего-то все жгли. Ветра нет, запах гари ужасный, да еще и в дыму все. Как будто туман. В парке гулять вообще невозможно. У мамы моей одышка постоянно появляется от этого «ароматного» запаха, поделилась с редакцией TagilCity.ru жительница Тагилстроя Ирина. По словам Федора, он обращался по утилизации мусора в ООО «Тагилспецтранс» и ООО «Элис». Эти компании должны осуществлять в Нижнем Тагиле производственный контроль за сбором, надлежащим хранением и утилизацией отходов деревообрабатывающей промышленности. Когда я позвонил в «Тагилспецтранс», мне сказали раздать опил соседям или выбросить его на дорогу. О чем тут можно говорить? Отходы стараются поджигать ночью по выходным или когда ветер дует в сторону Вагонки. И, кстати, в Нижнем Тагиле регулярно действует особый противопожарный режим,пояснил собеседник. Он отметил, что много раз вызывал пожарных, последний раз — 5 мая. Огнеборцам не хватило запасов воды одной машины, чтобы потушить весь опил. Администрация Тагилстроевского района в ближайшее время собирается провести расширенное совещание на предмет утилизации отходов производства. На нем будут присутствовать представители надзорных органов, природоохранной прокуратуры, Росприроднадзора, специализированных организаций по утилизации отходов АО «Рифей», ООО «Тагилспецтранс», МЧС, собственник земельного участка и арендаторы, занимающиеся лесозаготовками, пояснили в пресс-службе района. Редакция TagilCity.ru также направит запросы в отдел надзорной деятельности и природоохранную прокуратуру по поводу законности свалки опила.

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