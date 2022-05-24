В Нижнем Тагиле продолжается строительство мусоросортировочного комплекса

В Нижнем Тагиле продолжается строительство мусоросортировочного комплекса
В Нижнем Тагиле продолжается строительство мусоросортировочного комплекса
Сегодня, 17:21Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
На сегодняшний день «Облкоммунэнерго» ведет работы по заливке фундамента основного корпуса мусоросортировочного завода в Нижнем Тагиле. Кроме того, разрабатывается первая карта нового полигона ТКО.

Строительство дамбы, ограждающей полигон, выполнено на 90%, котлован будущего полигона ТКО на сегодняшний день готов на 40%, сообщил генеральный директор «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов.

Полную реализацию строительства объекта планируется завершить к середине следующего года. Максимальная отметка глубины будет достигать 11 метров. В основании по проекту будут обустроены необходимые защитные экраны,сообщил редакции TagilCity.ru Дмитрий Буданов.

Фото:TagilCity.ru

Кроме того, продолжается возведение производственного корпуса мусоросортировочного комплекса — ведется заливка фундамента под каркас, уже залито 65 % бетона. Работы эти будут завершены в июне. Далее подрядчик приступит к монтажу металлоконструкций.

Параллельно начинаются работы по заливке фундаментов вспомогательных помещений — гаража, навеса для спецмашин. Позже начнутся работы по участку компостирования,пояснил гендиректор «Облкоммунэнерго».

Подрядчики будут увеличивать количество строительных бригад, что ускорит темп возведения объектов. Полностью завершить мусоросортировочный комплекс планируется к концу 2023 года.

Строительство мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле
Фото:TagilCity.ru

Напомним, строительство МСК в Нижнем Тагиле стартовало в 2021 году. Общая стоимость работ оценена в 2,7 миллиарда рублей. Возведением новых объектов по концессионному соглашению занимается АО «Облкоммунэнерго», а генеральным подрядчиком стало АО «Интертехэлектро».

Будущий комплекс сможет перерабатывать до 185 тысяч тонн мусора в год, а новый полигон примет порядка 129,5 тысячи тонн бытовых отходов. На предприятии будет осуществляться сортировка, обезвреживание и утилизация твердых отходов со всего Нижнего Тагила, Горноуральского и Невьянского городских округов.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
строительствоНижний ТагилМусоросортировочный завод #2
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы