В Нижнем Тагиле продолжается строительство мусоросортировочного комплекса

На сегодняшний день «Облкоммунэнерго» ведет работы по заливке фундамента основного корпуса мусоросортировочного завода в Нижнем Тагиле. Кроме того, разрабатывается первая карта нового полигона ТКО.

Строительство дамбы, ограждающей полигон, выполнено на 90%, котлован будущего полигона ТКО на сегодняшний день готов на 40%, сообщил генеральный директор «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов. Полную реализацию строительства объекта планируется завершить к середине следующего года. Максимальная отметка глубины будет достигать 11 метров. В основании по проекту будут обустроены необходимые защитные экраны,сообщил редакции TagilCity.ru Дмитрий Буданов. Фото: TagilCity.ru Кроме того, продолжается возведение производственного корпуса мусоросортировочного комплекса — ведется заливка фундамента под каркас, уже залито 65 % бетона. Работы эти будут завершены в июне. Далее подрядчик приступит к монтажу металлоконструкций. Параллельно начинаются работы по заливке фундаментов вспомогательных помещений — гаража, навеса для спецмашин. Позже начнутся работы по участку компостирования,пояснил гендиректор «Облкоммунэнерго». Подрядчики будут увеличивать количество строительных бригад, что ускорит темп возведения объектов. Полностью завершить мусоросортировочный комплекс планируется к концу 2023 года. Строительство мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле Фото: TagilCity.ru Напомним, строительство МСК в Нижнем Тагиле стартовало в 2021 году. Общая стоимость работ оценена в 2,7 миллиарда рублей. Возведением новых объектов по концессионному соглашению занимается АО «Облкоммунэнерго», а генеральным подрядчиком стало АО «Интертехэлектро». Будущий комплекс сможет перерабатывать до 185 тысяч тонн мусора в год, а новый полигон примет порядка 129,5 тысячи тонн бытовых отходов. На предприятии будет осуществляться сортировка, обезвреживание и утилизация твердых отходов со всего Нижнего Тагила, Горноуральского и Невьянского городских округов.

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