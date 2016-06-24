Пациенты Туринской районной больницы не получают одноразовые бахилы: прокурорская проверка обнаружила нарушения в работе заведения
24 июня 2016, 14:40Здоровье и экология
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Прокуратура Туринского района выявила несоблюдение законодательства о здравоохранении в центральной районной больнице и направила в суд исковое заявление с требованием обеспечивать пациентов одноразовыми бахилами, как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В Туринской райбольнице им. О. Д. Зубова прошла прокурорская проверка. В результате нее в медучреждении прокуроры обнаружили нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Согласно их пациенты должны обеспечиваться бесплатными бахилами во время проведения лечебно-диагностических процедур. Но в данном учреждении пациенты не получали бахилы, а были вынуждены покупать их за свой счет.
В связи с установлением данного факта по результатам проверки, прокуратура направила в районный суд исковое заявление, в котором были выставлены требования по обеспечению бахилами каждого пациента детской и взрослой поликлиник.
Исковые требования судом удовлетворены в полном объеме. Решение суда не вступило в законную силу.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей