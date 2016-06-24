Пациенты Туринской районной больницы не получают одноразовые бахилы: прокурорская проверка обнаружила нарушения в работе заведения

В Туринской райбольнице им. О. Д. Зубова прошла прокурорская проверка. В результате нее в медучреждении прокуроры обнаружили нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Согласно их пациенты должны обеспечиваться бесплатными бахилами во время проведения лечебно-диагностических процедур. Но в данном учреждении пациенты не получали бахилы, а были вынуждены покупать их за свой счет.