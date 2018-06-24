Плесень и грязь: антисанитария царит в одной из хлебопекарен Красноуральска (ФОТО)

В группе соцсети жители Красноуральска рассказали об антисанитарии, царящей в одной из хлебопекарен города. На фотографиях, выложенных пользователем сети, видны грязь на столе и полу, черный грибок по стенам и отпавшие потолочные плитки.
Автор записи утверждает, что хлеб, который печется в таких условиях, продают не только жителям Красноуральска, но и развозят в детские сады, школы и техникумы города.
По словам одного из подписчиков группы, такие антисанитарные условия в пекарне уже давно.
Ооо, знакомое место, как-то работал там. Всё по-старому, ничего не изменилось. Я вам больше скажу: там просто жеееесткая антисанитария, там голуби летают!, -- пишет пользователь сети.
Подписчики также отметили, что СЭС обязана следить за ситуацией и пресекать деятельность подобных организаций в ходе регулярных проверок, сообщает «Мой город».
Фото: Мой город