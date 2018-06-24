+21
Свердловская область
Нижний Тагил
+21
вечер: +22
ночь: +16
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 63.24 - 0.55
EUR 73.72 + 0.03
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Плесень и грязь: антисанитария царит в одной из хлебопекарен Красноуральска (ФОТО)

24 июня 2018, 14:15Добавить новость
Краснауральск,антисанитария,хлеб,пользователи,фотографии,грязь,плесень
В группе соцсети жители Красноуральска рассказали об антисанитарии, царящей в одной из хлебопекарен города. На фотографиях, выложенных пользователем сети, видны грязь на столе и полу, черный грибок по стенам и отпавшие потолочные плитки.

Автор записи утверждает, что хлеб, который печется в таких условиях, продают не только жителям Красноуральска, но и развозят в детские сады, школы и техникумы города.

По словам одного из подписчиков группы, такие антисанитарные условия в пекарне уже давно.

Ооо, знакомое место, как-то работал там. Всё по-старому, ничего не изменилось. Я вам больше скажу: там просто жеееесткая антисанитария, там голуби летают!, -- пишет пользователь сети.

Подписчики также отметили, что СЭС обязана следить за ситуацией и пресекать деятельность подобных организаций в ходе регулярных проверок, сообщает «Мой город».

Краснауральск,антисанитария,хлеб,пользователи,фотографии,грязь,плесеньКраснауральск,антисанитария,хлеб,пользователи,фотографии,грязь,плесеньКраснауральск,антисанитария,хлеб,пользователи,фотографии,грязь,плесень


Краснауральск,антисанитария,хлеб,пользователи,фотографии,грязь,плесеньКраснауральск,антисанитария,хлеб,пользователи,фотографии,грязь,плесеньКраснауральск,антисанитария,хлеб,пользователи,фотографии,грязь,плесень
Фото: Мой город
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

«...Я вижу твою улыбку»: тагильский фотограф запустила проект для инвалидов (ФОТО)
19 июня, 08:30
7 0
Библиотека из 100 аудиокниг произведений классиков появилась в «Одноклассниках»
16 июня, 12:20
1 0
Российские педагоги публикуют фото в купальниках в поддержку уволенной коллеги (ФОТО)
13 июня, 06:05
20 5

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 78
Сейчас на сайте 1725 гостей и 10 пользователей
Подписаться на новости