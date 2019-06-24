Синоптики обещают тагильчанам похолодание в середине недели

В понедельник, 24 июня, днем ожидается до +25 градусов без осадков.

Во вторник в дневные часы воздух прогреется до +20 градусов, ночью будет +13. Переменная облачность, не исключены дожди. Ветер — до 10 метров в секунду.

В среду, 26 июня, станет еще немного прохладнее. Днем синоптики обещают до +18 градусов, в ночные часы +11. Кратковременные дожди. Ветер — до 11 метров в секунду.