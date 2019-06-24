Синоптики обещают тагильчанам похолодание в середине недели
Сегодня, 08:17Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Небольшое похолодание и дожди ждут жителей Нижнего Тагила в середине недели, по данным Гисметео.
Сюжеты: Нижний Тагил
В понедельник, 24 июня, днем ожидается до +25 градусов без осадков.
Во вторник в дневные часы воздух прогреется до +20 градусов, ночью будет +13. Переменная облачность, не исключены дожди. Ветер — до 10 метров в секунду.
В среду, 26 июня, станет еще немного прохладнее. Днем синоптики обещают до +18 градусов, в ночные часы +11. Кратковременные дожди. Ветер — до 11 метров в секунду.
В четверг днем столбик термометра поднимется до отметки +16 градусов, ночью будет +8 градусов. Без осадков, ветер — до 11 метров в секунду.
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