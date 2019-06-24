Студентка уральского вуза изобрела мороженое из водорослей

Мороженое изготавливается на основе микроводоросли Спирулина, его себестоимость на 60 копеек выше обычного пломбира. При этом, продукт подходит людям с лактазной недостаточностью, обогащен белком и полезными микроэлементами.

Сине-зеленая водоросль Спирулина содержит в себе более двух тысяч полезных кислот, витаминов и минералов. По мнению студентки, такое мороженое будет полезно жителям Урала в профилактике авитаминоза и свердловчанам, страдающим от избыточного веса.