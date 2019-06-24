Свердловский парк «Оленьи ручьи» очистят студенты со всей России
Сегодня, 10:55Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В парке «Оленьи ручьи» 24 июня начался XXIII «Российский студенческий экологический семинар». На мероприятие съехались более 100 студентов из вузов страны, сообщает департамент информполитики Свердловской области.
В течение трех дней студенты пройдут курс «Экологическая политика». Слушатели изучат современные методики и анализ ситуаций для решения экопроблем. В ходе мероприятия студенты очистят парк от мусора.
Семинар нацелен на создание российской профессиональной сети молодых специалистов-экологов.
Отбор участников семинара идет на конкурсной основе. В их число попали студенты, имеющие хорошую успеваемость и интерес к решению экологических проблем.
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