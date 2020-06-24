В Нижнем Тагиле число заболевших коронавирусом достигло почти 500 человек
Сегодня, 13:33Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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По последним данным в Нижнем Тагиле за сутки выявили еще девять случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперштаб региона.
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
Общее число заболевших по городу составило 483 тагильчанина.
По области в целом количество заболевших достигло 11,4 тысяч человек, 181 из которых за прошедшие сутки.
Выздоровело из них 6,2 тысячи больных, в числе которых 278 выписанных за прошедший день.
Смертность по региону достигла 79 случаев. По итогом вчерашнего дня скончались четыре уральца.
Напоминаем, в Свердловской области продолжает действовать режим самоизоляции, продленный до 29 июня губернатором области Евгением Куйвашевым.
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