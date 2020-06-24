В Нижнем Тагиле число заболевших коронавирусом достигло почти 500 человек

Общее число заболевших по городу составило 483 тагильчанина.

По области в целом количество заболевших достигло 11,4 тысяч человек, 181 из которых за прошедшие сутки.

Выздоровело из них 6,2 тысячи больных, в числе которых 278 выписанных за прошедший день.

Смертность по региону достигла 79 случаев. По итогом вчерашнего дня скончались четыре уральца.