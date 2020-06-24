В России за сутки число вылечившихся от COVID-19 на пять тысяч больше заболевших
Сегодня, 13:05Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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За последние сутки в Российской Федерации выявлено еще 7 176 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 84 субъектах, сообщает оперативный штаб.
Сюжеты: Коронавирус
Общее число случаев заболевания коронавирусом по стране составило 606 881 эпизодов во всех регионах России.
По последним данным на сегодняшний день по выздоровлению выписали 12 393 человек. За весь период пандемии были вылечены 368 822 пациента.
Кроме того, за прошедшие сутки от нового коронавируса скончались 154 человека. Общее число скончавшихся граждан составило 8 513 пациентов.
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