В Свердловской области количество заболевших COVID-19 приближается к 12 тысячам
По последним данным оперативного штаба региона, в Свердловской области за последние сутки выявлен еще 181 новый случай заболевания коронавирусом.
Зараженные являются жителями Екатеринбурга, Алапаевска, Арамильского городского округа, Асбеста, Байкаловского района, Березовского, Богдановича, Заречного, Верхней Пышмы, Дегтярска, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Первоуральска, Ревды, Рефтинского, Сухого лога, Горноуральского городского округа, Ивдельского городского округа, Ирбита и Ирбитского района, Невьянского городского округа, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Полевского, Пышминского, Режевского, Североуральского, Серовского, Туринского и Шалинского городских округов.
Общее число заболевших с начала пандемии составляет 11 492 человека. На данный момент 124 госпитализированных имеют тяжелую форму болезни, из них 46 подключены к аппаратам ИВЛ.
За последние сутки уральские врачи выписали по выздоровлению 278 человек, общее число достигло 6250 пациентов.