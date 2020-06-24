В Свердловской области от коронавируса скончались почти 80 человек
Сегодня, 13:19Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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По данным оперштаба региона, в Свердловской области от коронавирусной инфекции скончались еще четыре уральца.
Сюжеты: Коронавирус
За весь период пандемии в Свердловской области зафиксировали 79 летальных случаев от новой инфекции.
За прошедшие сутки выявили еще 181 случай заболевания по области. Общее количество заболевших на сегодняшний день составляет 11 492 человека.
По выздоровлению выписано 278 пациентов за сутки. Общее число вылечившихся от коронавируса составило 6250 пациентов.
Напоминаем, в Свердловской области продолжает действовать режим самоизоляции. Губернатор региона Евгений Кувашев продлил ограничительные меры до 29 июня.
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