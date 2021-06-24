Диоксид азота превысил норму в 2,5 раза после выброса на Коксохиме ЕВРАЗ НТМК

24 июня при замерах воздуха на наличие загрязняющих веществ в Алтайском микрорайоне в Нижнем Тагиле газоанализатор показал превышение диоксида азота в 2,5 раза. В это время в городе наблюдался выброс на Коксохиме ЕВРАЗ НТМК в виде зеленого облака.

Во время текущих замеров значение диоксида азота поднималось до 0,2 мг/м3. После чего журналист TagilCity.ru провел контрольные 20-минутные замеры. По итогу показатель вещества оказался превышен в 2,5 раза (0,5 мг/м3 при разовой ПДК в 0,2 мг/м3). Замеры проходили в четырех километрах от коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК при температуре воздуха +20 градусов и северо-западном ветре со скоростью три метра в секунду. Показания при замерах Напомним, утром 24 июня в Нижнем Тагиле произошел выброс в районе Коксохима ЕВРАЗ НТМК. Зеленое облако видно из разных частей города, а в воздухе стоял неприятный химический запах. Едкое зеленое облако: выброс произошел в районе Коксохима ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле Диоксид азота — вещество третьего класса опасности. Воздействует на органы дыхания. В зависимости от концентраций проявляются различные последствия воздействия вещества на организм человека — от слабого раздражения слизистых оболочек глаз и носа до отека легких. Источниками выбросов диоксида азота в Нижнем Тагиле являются ЕВРАЗ НТМК — 5 400 тонн в год, меньше — ВГОК — 451 тонна в год, УВЗ — 448 тонн в год, «Планта» — 71 тонна в год, «Уралхимпласт» — 60 тонн в год. Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

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