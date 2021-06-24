Едкое зеленое облако: выброс произошел в районе Коксохима ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле

Напомним, в мае 2021 года на Коксохимическом производстве в Нижнем Тагиле произошло два пожара. Оба раза очевидцы сообщали о дыме, который был виден даже с окраин Нижнего Тагила. 12 мая причиной пожара стало воспламенение пека, а 30 мая очевидцы сообщали о пожаре примерно в том же месте. На месте возгорания замеров не было, так как надзорные органы не были в курсе пожара.