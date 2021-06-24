Едкое зеленое облако: выброс произошел в районе Коксохима ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле

Едкое зеленое облако: выброс произошел в районе Коксохима ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле
Едкое зеленое облако: выброс произошел в районе Коксохима ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:11Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
Выброс произошел в районе Коксохима ЕВРАЗ НТМК утром 24 июня в Нижнем Тагиле. Зеленое облако видно из разных частей города, а в воздухе стоит неприятный запах.

Облако, от которого исходит резкий химический запах, было замечено в районе Коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК около 08.30 в четверг, 24 июня. Выброс видно с разных районов Нижнего Тагила.

Видео:TagilCity.ru

По словам очевидцев, это ярко-зеленое облако.

Было несколько языков пламени в разных местах. Неприятный резкий химический запах с примесью гари стоит в воздухе, жалуются жители Алтайки.

Напомним, в мае 2021 года на Коксохимическом производстве в Нижнем Тагиле произошло два пожара. Оба раза очевидцы сообщали о дыме, который был виден даже с окраин Нижнего Тагила. 12 мая причиной пожара стало воспламенение пека, а 30 мая очевидцы сообщали о пожаре примерно в том же месте. На месте возгорания замеров не было, так как надзорные органы не были в курсе пожара.

Сюжеты:
ЭксклюзивЭкология Нижнего ТагилаНижний Тагил
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экологияобществовыбросывоздухЕВРАЗ НТМККоксохимНижний Тагил
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