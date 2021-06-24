Кадры тагильских больниц пополнят выпустившиеся из медколледжа 50 фельдшеров

Кадры тагильских больниц пополнят выпустившиеся из медколледжа 50 фельдшеров
Кадры тагильских больниц пополнят выпустившиеся из медколледжа 50 фельдшеров
Сегодня, 10:39Здоровье и экологияФото: Пресс-служба ЦГБ №1
50 фельдшеров, прошедших обучение в филиале «Свердловского областного медицинского колледжа», сдали итоговую аттестацию и готовы пополнить ряды сотрудников городских больниц.

Вопрос нехватки медицинских кадров в Нижнем Тагиле стоит остро уже не первый год. И решается он не только привлечением специалистов со стажем, но пополнением сотрудников больниц и поликлиник из ряда студентов-выпускников. Всего в этом году из стен колледжа выпускаются 50 фельдшеров.

Фото:Пресс-служба ЦГБ №1

Сегодня волнительный день для меня. Волнение не только перед аттестацией, но и перед началом трудовой деятельности. Быть медиком очень ответственно, ведь пациент тебе доверяет свое здоровье, а от твоих знаний и решений зависит человеческая жизнь. Всегда хотела помогать людям, вот это желание и привело меня в колледж,поделилась студентка Анастасия Румянцева.

На сегодняшний день для молодых медиков открыты двери всех медицинских учреждений города.

Фото:Пресс-служба ЦГБ №1

Желаем определиться с выбором места работы. Двери нашей больницы открыты, наши специалисты готовы сопровождать вас в профессии, в среднем звене и при условии дальнейшего поступления в высшие учебные заведения. Вы выбрали нужную и важную профессию,поздравил выпускников главный врач ГБ № 1 Александр Павловских, который в этом году возглавлял аттестационную комиссию.

Помимо этого подготовка к медицинским профессиям в Нижнем Тагиле будет проходить уже со школы. В городе планируют открывать профильные медицинских классы. Об этом ранее заявлял глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Пусть это будет через 10 лет, когда ребенок выучится. Тем не менее, через этот срок мы уже будем иметь какую-то базу. К тому времени условия работы уже могут стать привлекательнее. Возможно, начнется участие в федеральных проектах,подчеркнул мэр.

На начальном этапе медицинские классы появятся в одной школе в каждом районе города со следующего года.

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