Найти другую работу отказавшимя от прививки от COVID-19 посоветовал Песков

Найти другую работу отказавшимя от прививки от COVID-19 посоветовал Песков
Найти другую работу отказавшимя от прививки от COVID-19 посоветовал Песков
Сегодня, 17:09Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
На фоне рекордного всплеска заболеваемости COVID-19 в столице объявлена обязательная вакцинация от коронавируса в отдельных отраслях. Вакцинация в сфере услуг в Москве все же не принудительная, а добровольная, поскольку человек, попавший под требование об обязательной вакцинации, может сменить работу, считает Песков.

На прошлой неделе в Москве власти объявили обязательную вакцинацию не менее 60% сотрудников общепита, транспорта и других сфер услуг. Если же кто-то не согласен проходить вакцинацию и занят в таких отраслях, то можно поискать себе работу в другом месте, которое не связано с теми областями, где вменяется обязательное наличие прививки, сообщает РБК.

Мы с вами уже говорили, что если москвич работает в сфере услуг — он должен сделать прививку, а если он принял для себя решение эту прививку не делать, то он просто обязан перестать работать в сфере услуг. Никто не препятствует гражданину найти работу в сфере, где необязательно прививаться от коронавируса,заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Примеру Москвы последовали более десятка регионов. В них также вводится обязательная вакцинация для отдельных отраслей.

Напомним, 22 июня на брифинге, посвященному текущей эпидобстановке и итогам заседания регионального оперативного штаба по противодействию COVID-19, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал будет ли в регионе вакцинация обязательной.

Сюжеты:
Коронавирус
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