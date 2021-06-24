Новая партия первого компонента вакцины от COVID-19 пришла в Екатеринбург

Новая партия первого компонента вакцины от COVID-19 пришла в Екатеринбург
Новая партия первого компонента вакцины от COVID-19 пришла в Екатеринбург
Сегодня, 22:00Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Новая партия, состоящая из первого компонента вакцины от коронавируса, прибыла в Екатеринбург. В связи с этим, пункты вакцинации возобновляют работу в прежнем режиме.

Больницы также получили вакцину. Данные мэра Екатеринбурга Алексея Орлова гласят, что в столицу Урала прибыло 16 тысяч доз препарата. Ранее сообщалось, что в регионе почти не осталось первого компонента «Спутника V». Однако парк Маяковского анонсировал открытие пункта вакцинации. Там сообщили, что 26 и 27 июня оба компонента вакцины вновь будут доступны, пишет Е1.

Напомним, Евгений Куйвашев порекомендовал записываться на вакцинацию в городские поликлиники, так как это сэкономит гражданам время и даст возможность избежать ненужных в данной обстановке очередей в торговых центрах.

Сюжеты:
КоронавирусЕкатеринбург
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