План озелениния появится в Нижнем Тагиле

План озелениния появится в Нижнем Тагиле
План озелениния появится в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:50Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Совещание у главы города с участием профильных служб и представителей градостроительных предприятий города было проведено в Нижнем Тагиле. На повестке обсуждались вопросы по озеленению тагильских улиц.

Участники совещания отметили, что в сфере по озеленению Нижнего Тагила не хватает единства, сообщает издание «Тагильский рабочий». Представители профильных служб и градостроительных предприятий города в ходе совещания рассказали о проделанной работе, обсудили, как обеспечивать уход за растительностью после посадки и каким образом выстроить планы дальнейшего озеленения в Нижнем Тагиле.

Так для экономии средств городского бюджета в долгосрочной перспективе было предложено использовать многолетние растения. А для создания гармоничного восприятия насаждений была высказана идея, что для создания полноценных ландшафтных проектов необходимо воспользоваться услугами дизайнеров.

Особое внимание было уделено проблеме старого фонда насаждений, находящихся в аварийном состоянии. Изменения климатических условий, усиление ветров и штормовые предупреждения несут серьезную опасность для жизни горожан. В связи с чем было предложено воспользоваться реконструкцией моста на Циолковского и заменить старые деревья на пирамидальные тополя.

По итогам совещания главам районов было поручено составить паспорта вверенных им территорий. Провести глубокий анализ и обсудить с предприятиями, участвующими в озеленении города, план озеленения.

300-летие Нижний Тагил должен встретить зеленым и нарядным,заключил итоги совещания Владислав Пинаев.

Напомним, 23 июня в Екатеринбурге прошел сильный ураган с грозой. Из-за сильного ветра вырывались с корнем деревья и даже срывались крыши с домов.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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