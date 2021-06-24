Почти 200 случаев коронавируса за сутки выявлено в Свердловской области

198 жителей Среднего Урала заразились коронавирусной инфекцией за сутки - с 23 по 24 июня. Общее количество заболевших в регионе за весь период пандемии превысило отметку в 92,4 тысячи случаев.

198 случаев COVID-19 выявлено у свердловчан за сутки Больше всего случаев диагностировано в Екатеринбурге — 65. Также наличие инфекции лабораторно подтвердилось у жителей Алапаевска, Арамильского, Артемовского, Артинского, Белоярского городских округов, Березовского, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Верхней Синячихи, Горноуральского городского округа, Ивделя, Ирбитского района, Каменска-Уральского, Качканара, Кировграда, Камышловского района, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Первоуральска, Ревды, Режа, Рефтинского городского округа, Среднеуральска, Сысертского, Тавдинского, Талицкого и Туринского городских городов. Отмечается, что 357 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 214 из них - в реанимационных отделениях, а 161 подключены к аппаратам ИВЛ. В общей сложности на Среднем Урале заболели 92 489 жителей. В России за сутки зафиксировано 20 182 случая коронавируса в 85 регионах страны. Больше всего заболевших в Москве — 8 598 и Московской области - 2 308, а также Санкт-Петербурге — 1143. Таким образом, COVID-19 был выявлен у 5 388 695 россиян. 17 случаев смерти больных COVID-19 зарегистрировано на Среднем Урале Всего от инфекции скончались 3 742 свердловчанина. В России общее число летальных случаев достигло 131 463 человек, из них 568 случаев зафиксировано в период с 23 по 24 июня. Более 86 тысяч свердловчан выписаны из больниц по выздоровлению В Свердловской области с 23 по 24 июня из больниц выписано 189 человек, всего выздоровело 86 233 пациента. По стране за сутки из медучреждений выписано 13 505 человек. За все время от инфекции вылечилось 4 915 615 жителей страны.

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