Причину зеленого облака над Нижним Тагилом объяснили в ЕВРАЗ НТМК

Подразделение работало в соответствии с обстоятельствами, вызванными внешними ситуациями у сторонних организаций,сообщили редакции в пресс-службе.
По предварительным данным, на предприятии произошло отключение некоторого оборудования из-за отсутствия электроснабжения.
Напомним, утром 24 июня в Нижнем Тагиле произошел выброс в районе Коксохима ЕВРАЗ НТМК. Зеленое облако газа видно из разных частей города, а в воздухе стоял едкий химический запах. Очевидцы сообщали об открытом горении, что видно и на кадрах видео, снятом тагильчанами.
Кроме того, сервис BreezoMeter, где в онлайн-режиме размещается информация о качестве воздуха, также показывал в этом районе очаг горения.
А при замерах воздуха на наличие загрязняющих веществ в Алтайском микрорайоне, где жители жаловали на неприятный запах, газоанализатор показал превышение диоксида азота в 2,5 раза.