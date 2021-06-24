Причину зеленого облака над Нижним Тагилом объяснили в ЕВРАЗ НТМК

Причину зеленого облака над Нижним Тагилом объяснили в ЕВРАЗ НТМК
Причину зеленого облака над Нижним Тагилом объяснили в ЕВРАЗ НТМК
Сегодня, 14:56Здоровье и экологияАнна ГригорьеваФото: TagilCity.ru
24 июня на коксохимическом производстве ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле не было аварий или других инцидентов, пояснили TagilCity.ru в пресс-службе предприятия. Несмотря на это, показатель диоксида азота при замерах воздуха превышал норму в 2,5 раза. Однако некая внештатная ситуация произошла у сторонней организации.

Подразделение работало в соответствии с обстоятельствами, вызванными внешними ситуациями у сторонних организаций,сообщили редакции в пресс-службе.

По предварительным данным, на предприятии произошло отключение некоторого оборудования из-за отсутствия электроснабжения.

Видео:TagilCity.ru

Напомним, утром 24 июня в Нижнем Тагиле произошел выброс в районе Коксохима ЕВРАЗ НТМК. Зеленое облако газа видно из разных частей города, а в воздухе стоял едкий химический запах. Очевидцы сообщали об открытом горении, что видно и на кадрах видео, снятом тагильчанами.

Фото:скриншот с сервиса BreezoMeter

Кроме того, сервис BreezoMeter, где в онлайн-режиме размещается информация о качестве воздуха, также показывал в этом районе очаг горения.

А при замерах воздуха на наличие загрязняющих веществ в Алтайском микрорайоне, где жители жаловали на неприятный запах, газоанализатор показал превышение диоксида азота в 2,5 раза.

Сюжеты:
ЭксклюзивЭкология Нижнего ТагилаНижний Тагил
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