Причину зеленого облака над Нижним Тагилом объяснили в ЕВРАЗ НТМК

24 июня на коксохимическом производстве ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле не было аварий или других инцидентов, пояснили TagilCity.ru в пресс-службе предприятия. Несмотря на это, показатель диоксида азота при замерах воздуха превышал норму в 2,5 раза. Однако некая внештатная ситуация произошла у сторонней организации.

Подразделение работало в соответствии с обстоятельствами, вызванными внешними ситуациями у сторонних организаций,сообщили редакции в пресс-службе. По предварительным данным, на предприятии произошло отключение некоторого оборудования из-за отсутствия электроснабжения. Видео: TagilCity.ru Напомним, утром 24 июня в Нижнем Тагиле произошел выброс в районе Коксохима ЕВРАЗ НТМК. Зеленое облако газа видно из разных частей города, а в воздухе стоял едкий химический запах. Очевидцы сообщали об открытом горении, что видно и на кадрах видео, снятом тагильчанами. Фото: скриншот с сервиса BreezoMeter Кроме того, сервис BreezoMeter, где в онлайн-режиме размещается информация о качестве воздуха, также показывал в этом районе очаг горения. Диоксид азота превысил норму в 2,5 раза после выброса на Коксохиме ЕВРАЗ НТМК А при замерах воздуха на наличие загрязняющих веществ в Алтайском микрорайоне, где жители жаловали на неприятный запах, газоанализатор показал превышение диоксида азота в 2,5 раза.

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