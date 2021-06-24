Студенты УрФУ пожаловались на принуждение к вакцинации ради места в общежитии

Студенты УрФУ пожаловались на принуждение к вакцинации ради места в общежитии
Студенты УрФУ пожаловались на принуждение к вакцинации ради места в общежитии
Сегодня, 14:29Здоровье и экологияФото: Яндекс.Карты
Студенты УрФУ имени первого Президента России Б. Н. Ельцина в Екатеринбурге рискуют не быть поселенными в общежитие, если у них не будет сертификата о вакцинации от COVID-19 или справки о наличии антител. Об этом TagilCity.ru рассказала одна из студенток третьего курса.

По ее словам, без места в общежитии рискуют остаться даже те, кто ранее переболел коронавирусом. Теперь во время поселения студенты должны предоставить сертификат, выданный на портале Госуслуг. Он подтверждает факт вакцинации. Исключение составляют студенты, документально подтверждающие наличие антител в организме или медицинских противопоказаний к вакцинации. Соответствующий приказ от 16 июня утвержден ректором УрФУ Виктором Кокшаровым.

скриншот приказа
Фото:пресс-служба УрФУ

Получается так, что те студенты, которые не привились, будут рассматриваться в последнюю очередь. Подозреваю, что их вообще проигнорируют с местом в общежитии,рассказала студентка.

Редакция TagilCity.ru отправила запрос в пресс-службу УрФУ.

Напомним, власти Свердловской области обещают дать жителям региона обязательный выходной на работе за вакцинацию от коронавируса. Такие решения в ближайшее время могут приняты на крупных предприятиях и в бюджетных организациях.

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