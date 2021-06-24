Три новых цифровых рентгена появится в Нижнем Тагиле

Рентгеновские диагностические системы на 178 миллионов закупает свердловский Минздрав. Три из них предназначены для медучреждений Нижнего Тагила.

Электронный аукцион на закупку 22 цифровых диагностических стационарных рентгенов общего назначения размещен на сайте госзакупок. Закупка осуществляется за счет субсидии из федерального бюджета на софинансирование в рамках реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Первоначальная цена контракта — 178 миллионов рублей. В числе получателей нового оборудования — детская городская больница Нижнего Тагила на улице Коминтерна, 54, городская больница № 1 на улице Максарева, 5, а также городская поликлиника № 3 на улице Липовый тракт, 30А. Согласно разнарядке цифровые рентгены также получат больницы Екатеринбурга, Серова, Верхнего Тагила, Кировграда, Верх-Нейвинского, Дегтярска, ЗАТО Свободный, Каменска-Уральского, Краснотурьинска, Тавды, Верхней Пышмы, Тугулыма, Артемовского, Верхней Синячихи и Верхней Салды. Рентгены должны поступить в медучреждения региона в течение 90 дней после заключения контракта. Напомним, три современных эндоскопа на общую сумму 10 миллионов рублей закупает поликлиника № 3 Нижнего Тагила. Три эндоскопа за 10 миллионов рублей получит поликлиника № 3 Нижнего Тагила

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