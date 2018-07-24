ЕВРАЗ НТМК объявлено предостережение от прокуратуры

Начальник отдела по надзору за исполнением законов о защите интересов государства и общества прокуратуры области Никита Шулепов провел встречу с участием представителей Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры, Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, а также основных хозяйствующих субъектов, осуществляющих выбросы загрязняющих веществ в атмосферу города.

Встреча была посвящена охране атмосферного воздуха города.

В ходе встречи стало известно, что рядом юридических лиц не принимаются меры по установлению границ санитарно-защитной зоны производственных объектов.

В связи с этим жители прилегающих к предприятиям территорий подвержены негативной химической нагрузке, формируемой загрязненным атмосферным воздухом.

По результатам совещания было объявлено предостережение должностным лицам АО «ЕВРАЗ НТМК», которое должно следить за соблюдением предприятием охраны окружающей среды.