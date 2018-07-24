Количество заболевших ВИЧ и сифилисом снизилось в Нижнем Тагиле

На заседании межведомственной комиссии по профилактике социально значимых заболеваний и санитарно-эпидемиологическому благополучию во главе с Валерием Суровым руководители лечебных заведений Нижнего Тагила обсудили ситуацию с распространением ВИЧ-инфекции, венерических заболеваний и туберкулеза.

Статистика за первое полугодие 2018 года показала, что наблюдается снижение в 1,2 раза количества вновь заболевших ВИЧ-инфекциями в возрасте от 18 до 22 лет.

В возрастной группе от 30 до 50 лет показатели остались стабильно высокими. В 2018 году зафиксирован случай заражения ребенка от больной матери. Женщина, несмотря на рекомендации врачей, не проводила высокоактивную антиретровирусную терапию в период вынашивания плода. ВИЧ-диссидентство распространяется в Нижнем Тагиле, родители не признают болезнь и отказываются от лечения детей.

Процент заболевших венерическими заболеваниями тагильчан уменьшился в значительной мере, в частности, на 13% снизилось количество случаев сифилиса. Однако в Свердловской области все еще встречаются семьи, в которых инфицированы родители и дети.

По итогам встречи участники предложили внести ряд поправок в законодательство Свердловской области, связанных с выявлением и профилактикой социально значимых заболеваний: обозначить ответственность родителей за здоровье детей, расширить круг лиц, в обязательном порядке проходящих тестирование на ВИЧ, сифилис и туберкулез, обеспечить доступность флюорографической диагностики и создать единую базу данных больных туберкулезом.