НМУ с 24 по 29 июля действует в Нижнем Тагиле

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Уральское УГМС сообщило о неблагоприятных метеорологических условиях с 24 по 29 июля, ожидающихся в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: ЕДДС г. Нижний Тагил Свердловской области
По информации от метеорологов, с 24 июля 20:00 до 20:00 29 июля в Нижнем Тагиле объявлены НМУ для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Предупреждению присвоена первая степень опасности.
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