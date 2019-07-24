Доктор, на чьих глазах растут ваши дети. О трудностях и радостях тагильских педиатров

На одного участкового поликлиники № 5 Детской городской больницы Нижнего Тагила приходится около 1100 детей (при норме — не менее 800). Транспорт предоставляют только для выездов на отдалённые территории в частный сектор, поэтому в городе на вызовы идти приходится пешком. Зимой холодно, летом жарко. На адресе могут нахамить, нагрубить или просто забыть про врача и дверь не открыть. Но идти всё равно надо. Насколько крепкие нервы нужны педиатру? Юлия Мартемьянова после года работы говорит, что достаточно одного — просто любить детей.

В поликлинику Юлия устроилась сразу после института. Некоторые её сокурсники пошли в ординатуру, но Юлия говорит, что всегда мечтала помогать детям. Родители её выбору удивлялись, потому что медиков в роду не было, а мама так вообще заявила, что ничего из этого не выйдет. Уже после первого курса ей пришлось признать: вышло. Юля усердно училась и готовилась к настоящей работе.

Фото: Юлия Мартемьянова

Её рабочий день начинается в восемь утра в здании больницы на улице Тагилстроевская. В течение часа собирается вся информация о поступивших вызовах с участка: адреса, имена, жалобы и симптомы. После этого Юлия сама составляет маршрут и отправляется в путь. От дома на улице Смелянского до улицы Удовенко, от Октябрьского до Уральского проспекта. Это даже хорошо, говорит Юлия, двигаться — полезно.

Если летом жарко, это тоже хорошо — главное, что не дождь. А вот зимой приходится труднее: между адресами чуть ли не бежишь, чтобы не замёрзнуть. Однако и на это Мартемьянова замечает, что суть её работы подразумевает спешку — пациенты ждут.

Фото: tagilcity.ru

Некоторые их родители ждут так сильно, что начинают нервничать и могут встретить педиатра грубостью или претензией: «Где вы так долго были?» Они просто забывают, что у врача много других пациентов, которым тоже нужна помощь и от них-то он сейчас и возвращается, да и потом пойдёт на очередной вызов. Нервничающих можно понять, считает Юлия, они просто очень сильно переживают за своего ребёнка.

В любом случае, доброжелательных родителей больше. Они встречают педиатра с заготовленными бахилами, чтобы тому не пришлось разуваться, медкартами и градусниками, чтобы не пришлось тратить время на её поиски, даже ложечку для процедур на стол заранее положат.

Фото: tagilcity.ru

Впрочем, градусник, как и прочие инструменты, а также бахилы Юлия и сама всегда носит с собой. Это нужно, чтобы соблюдать требования гигиены. Разуваться не всегда удобно: пол может быть грязный, потому что хозяева не успели убраться к приходу постороннего или у них идёт ремонт. Если они заканчиваются, приходится выкручиваться.

Фото: tagilcity.ru

Кроме того, педиатру необходимо помыть руки — раньше Юлию проводили в ванную, а теперь она, чтобы не смущать хозяев, пользуется антисептиком.

На самом деле вежливых и уважительных к врачу родителей очень много. Тем более, за год работы я уже со всеми познакомилась, они знают, что мне понадобится для работы и поэтому готовы к моему приходу,говорит Мартемьянова.

Так или иначе, выстраивать хорошие отношения надо со всеми, в том числе с «невежливым» родителям, потому что на вызов идёшь не ради них, а ради ребёнка, которому нужна помощь. Некоторые маленькие пациенты родились, когда Юлия только начала работать, а теперь им по году, они уже «почти взрослые».

Фото: tagilcity.ru

Как не хотеть им помочь? Когда приходишь и видишь, что ребёнок болеет, а после назначения лечения, спустя день-другой, его глаза снова светятся — наверное, это лучшее чувство на свете,признаётся молодой доктор.

На уже ставшем родным участке Юлию встречают как друга. Могут позвонить в любой момент, чтобы рассказать о состоянии ребёнка и попросить консультацию. Кроме того, здесь недалеко живёт её сестра-близняшка. Она к медицине никак не относится, но часто местные жители путают с Юлией и обращаются за советом по лечению ребёнка, а иногда обижаются что их педиатр с ними «не поздоровалась».

Мы с сестрой внешне похожи, но по характеру разные, а характер в моей работе очень важен. Нужно не просто уметь, но естественно относиться к тому, что приходится много общаться, куда-то спешить и бежать, быть в постоянном стрессе, но при этом оставаться сосредоточенным,объясняет Юлия.

По приходу на адрес Юлия снова просит повторить родителей пациента его жалобы и задаёт уточняющие вопросы: где конкретно болит, как, когда началось. Иногда на нескольких адресах в соседних районах могут быть одинаковые симптомы: это значит, что, скорее всего, дети ходят в один садик. Тогда Юлия тут же уточняет введён ли там карантин, и если нет, сама сообщает об этом руководству учреждения о возможной эпидемии.

Фото: tagilcity.ru

Важно уметь общаться с людьми, находить к ним подход. Я назначаю лечение, но не могу на нём настаивать — решение всегда остаётся за родителями. Иногда они отказываются от госпитализации, которую я считаю необходимой, некоторые выступают против вакцинации. Как бы я к этому не относилась, это их право. Многие черпают какие-то обрывочные знания из разных источников и переубедить их бывает очень сложно, почти невозможно. Но просто махнуть рукой и сказать, делайте, что хотите, мне совесть не позволяет. Поэтому я подробно описываю все аргументы в пользу моих рекомендаций и надеюсь, что они прислушаются. В конце концов, я больше них разбираюсь в вопросах медицины. Но видно, что уважение к нашей профессии не настолько высоко как прежде, когда я сама была ребёнком. Тогда врач был непререкаемым авторитетом. Теперь люди больше верят тому, что написано в интернете,говорит Юлия.

И так пациент за пациентом, квартира за квартирой, пока не обойдёшь всех. Будет 30, значит, надо помочь всем. Зимой, когда дети чаще всего болеют, так они и бывает. В больницу возвращаешься уже поздно вечером. Муж Юлии её загруженность и страсть к работе принимает — только иногда, если простынет, подшучивает, что это она от детей микробов нахваталась и его заразила.

Первый месяц работы я и сама постоянно заболевала. Походишь по вызовам и действительно подхватываешь от детей то простуду, то ещё что. Но потом организм привык, иммунитет окреп, сейчас я об этом даже не волнуюсь,говорит педиатр.

Фото: tagilcity.ru

Но после обхода рабочий день не заканчивается. Надо возвращаться в больницу и вести приём. В кабинете, по словам Мартемьяновой, даже удобнее: все инструменты и записи под рукой, рядом коллега, который может помочь. Ещё каждый педиатр раз-два в месяц должен вести дежурства по выходным. Но, по мнению Мартемьяновой, польза, приносимая ей пациентам, стоит того, чтобы потратить иной уикенд, да и вообще отдавать всего себя работе.