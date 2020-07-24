Возвратить движение в жизнь помогут ходунки для пожилых людей. Они обеспечивают устойчивую опору, поддерживая человека при каждом шаге.

Разновидности ходунков Существует множество видов этого вида поддерживающих устройств, способствующих комфортному передвижению на улице и дома для людей любого возраста. Они различаются по строению и способу использования. Они бывают:

Стационарные. Данного вида ходунки изготавливаются из легких и прочных материалов. Для того чтобы передвигаться с помощью стационарных моделей пользователю необходимо приподнимать и перемещать опору.

С подвижным каркасом (шагающие). Очень удобный вид опоры для пожилых людей со слабыми руками. Подвижная конструкция позволяет передвигаться, не поднимая модель.

Комбинированные. Они обладают свойствами стационарных и шагающих. Данный вид легко трансформируется благодаря специальным фиксаторам и шарнирам.

Ходунки с колёсами. Способствуют быстрому передвижению по улице и дома. Они оборудованы четырьмя колесами и тормозной системой.

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Как подобрать ходунки Перед выбором рекомендуется учесть возможности и силы пожилого человека. Это поможет выбрать вид поддерживающего изделия. Как выбрать качественную модель рассмотрим подробней. К наиболее важным параметрам относятся:

Рост пользователя. Качественные модели должны идеально подстраиваться под рост пользователя. При верной высоте поручни должны находиться на уровне запястья. Как регулировать высоту? Благодаря удобным фиксаторам, ножки ходунков могут легко адаптироваться под рост пользователя.

Поручни. Комфортные поручни должны хорошо обхватываться руками не доставляя болевых ощущений в суставах.

Размер колес. Большой диаметр колес идеально подойдет для ходунков, используемых на улице. Маленькие колеса предназначаются для передвижения в помещении.

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