Популярный сотовый оператор запускает решение для дистанционного мониторинга здоровья

Пандемия коронавируса дала новый виток развития цифровых решений в медицине: возросла потребность граждан в дистанционных консультациях. МегаФон разработал решение, которое позволит следить за своим здоровьем, не выходя из дома, а также обращаться к врачу в случае ухудшения здоровья.

Специальные медицинские приборы, оснащенные сим-картами, после измерения показателей здоровья, к примеру, артериального давления или уровня сахара в крови, автоматически отправляют информацию в Облако МегаФона, где они в обезличенном виде хранятся на платформе интернета медицинских вещей. Персональную информацию видит только врач в специальном интерфейсе. Там же показываются целевые и текущие показатели пациента, а также фамилии других лечащих врачей. При необходимости даже можно записать пациента на прием.

По словам директора по маркетингу корпоративного бизнеса МегаФона Павла Захарова, сервис будет полезен для пациентов с хроническими заболеваниями, после операций, а также для пожилых людей. На основе информации, которую собирает платформа МегаФона можно оперативно скорректировать лечение, если наблюдается негативная тенденция, а также если пациент забудет провести измерения, то сервис вышлет ему напоминание в виде смс.

Самым первым на рынок было выведено решение для удаленного мониторинга состояния здоровья пациентов с гипертонией. Оно предполагает различные сценарии — короткий, на один-три месяца или долгосрочный, рассчитанный на постоянное наблюдение.