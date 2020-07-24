В аэропорту Кольцово появятся мобильные пункты для сдачи анализа на COVID-19

Екатеринбург является одним из пяти городов России, где будет возобновлено международное авиасообщение. Пока за границу улететь можно будет только из трех городов, а Екатеринбург будет открыт позднее. Совещание с руководством аэропорта запланировано на следующую неделю.

Согласно новым правилам, каждый, кто собирается вылететь за границу, должен будет предоставить анализы методом ПЦР на русском или английском языке. Сдать их можно будет перед вылетом. При этом в мобильных пунктах результаты будут выдаваться не через шесть, а через два часа.

По словам Павла Крекова была поручена проработка вопросов, связанных с покупкой мобильных комплексов, которые позволят в ускоренном режиме обследовать граждан.