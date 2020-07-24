В больницах Нижнего Тагила от коронавируса лечатся почти 450 жителей города

Об этом рассказал заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров во время аппаратного совещания в администрации города.

По его словам, в городской инфекционной больнице находятся 219 пациентов, которые проживают в Горнозаводском и Северном управленческих округах. В санатории «Руш» лечение проходят 125 человек со средней тяжестью заболевания. Кроме того, заполнен больными стационар больницы № 1, который был перепрофилирован для оказания помощи больным пневмониями и ОРВИ. В нем на данный момент находится 275 человек. Еще 50 мест было развернуто в оздоровительном центре «Сосновый бор». Там лечение проходят пациенты с легким или бессимптомным течением коронавируса. Под наблюдением в нем находятся 45 тагильчан.

Исполняющий полномочия главы города Нижний Тагил, первый заместитель главы администрации города Вячеслав Горячкин отметил, что несмотря на все применяемые меры безопасности с целью защиты от коронавируса, ситуация в городе остается напряженной.

Масочный режим в Нижнем Тагиле никто не отменял, но, несмотря на санитарно-эпидемиологические требования, объявления об обязательном использовании индивидуальных средств защиты и тревожную статистику многие тагильчане продолжают крайне беспечно относиться к своему здоровью и безопасности окружающих, — сказал он.

Он добавил, что в общественном транспорте фиксируется большое количество нарушений масочного режима.