В больницах Нижнего Тагила от коронавируса лечатся почти 450 жителей города
В больницах Нижнего Тагила, перепрофелированных под лечение больных коронавирусом, находится почти 450 человек с подтвержденным диагнозом. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Об этом рассказал заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров во время аппаратного совещания в администрации города.
По его словам, в городской инфекционной больнице находятся 219 пациентов, которые проживают в Горнозаводском и Северном управленческих округах. В санатории «Руш» лечение проходят 125 человек со средней тяжестью заболевания. Кроме того, заполнен больными стационар больницы № 1, который был перепрофилирован для оказания помощи больным пневмониями и ОРВИ. В нем на данный момент находится 275 человек. Еще 50 мест было развернуто в оздоровительном центре «Сосновый бор». Там лечение проходят пациенты с легким или бессимптомным течением коронавируса. Под наблюдением в нем находятся 45 тагильчан.
Исполняющий полномочия главы города Нижний Тагил, первый заместитель главы администрации города Вячеслав Горячкин отметил, что несмотря на все применяемые меры безопасности с целью защиты от коронавируса, ситуация в городе остается напряженной.
Масочный режим в Нижнем Тагиле никто не отменял, но, несмотря на санитарно-эпидемиологические требования, объявления об обязательном использовании индивидуальных средств защиты и тревожную статистику многие тагильчане продолжают крайне беспечно относиться к своему здоровью и безопасности окружающих, — сказал он.
Он добавил, что в общественном транспорте фиксируется большое количество нарушений масочного режима.
Горячкин поручил усилить меры по профилактике распространения инфекции. Так, специалисты ГИБДД и Роспотребнадзора продолжат проводить рейдовые мероприятия. Кроме того, усилится контроль за дезинфекцией общественного транспорта, подъездов и так далее.