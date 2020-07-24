В Нижнем Тагиле за 4 месяца потратили 145 тысяч рублей на вывоз мусора из деревень
Глава администрации деревни Усть-Утка Александр Кривоноженков сообщил о 145 тысячах рублей, потраченных на вывоз мусора из отдаленных территорий Нижнего Тагила с по июль 2020 года, сообщили в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.
В этом году значительно увеличился поток туристов, прибывающих в Усть-Утку, вследствие чего в три раза вырос объем вывезенного мусора. Только с апреля по настоящий момент отходов было вывезено на 145 тысяч рублей.
По словам заместителя начальника управления территориального развития и общественных связей Лидии Панниковой, проблема заключается в том, что в Усть-Утке больше всего мусора скапливается у памятника «Единение России», в районе старой Демидовской пристани.
Панникова считает, что туристы могут не знать о существовании в километре от деревни специально оборудованной поляны, где находятся контейнеры для мусора, скамейки, навесы от дождя, кострище и туалеты.
По итогам совещания было принято решение разработать знаки навигации для путешественников, которые укажут туристам, где можно организовать стоянку.
Кроме того, недалеко от Усть-Утки, в селе Сулем и поселке Еква, построят площадки для складирования твердых коммунальных отходов.
Напомним, ранее стало известно о планах по оборудованию 143 новых контейнерных площадок на территории Нижнего Тагила.