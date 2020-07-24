В Свердловской области будут бесплатно выдавать препараты для профилактики COVID-19

На данный момент власти определяют категории, которым могут быть предоставлены препараты.

По словам замгубернатора, планируется выделить «серьезные средства». Категории людей, которым будут предоставляться нужные препараты, на данный момент не определены. Предполагается, что среди них будут те, кто живет или работает с зараженными коронавирусом, а также соседи пациентов. Власти также планируют начать переговоры с крупными работодателями.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев также заявил на своей странице в Instagram о предоставлении особой терапии всем контактировавшим с больными коронавирусом.

В августе мы планируем организовать за счёт бюджета особую терапию для всех, кто контактировал с заразившимися коронавирусом. Областной минздрав готовит сейчас подробную инструкцию с описанием лекарств и графика их приема, после чего мы будем распространять необходимые медикаменты через поликлиники и больницы по месту жительства, написал он.

Среди препаратов, планируемых к закупке — «Триазавирин» и «Гриппферон», а также новые лекарства.

Креков отметил, что подобные меры показали эффективность в Москве. Он надеется, что это позволит снизить распространение заболевания, а также снять ограничения, введенные из-за пандемии.