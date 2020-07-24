В Свердловской области создана спецгруппа для подсчета смертей от коронавируса

Основной целью группы является сверка количества летальных случаев и предоставление отчета самому министру и его заместителю. Руководителем рабочей группы назначен начальник отдела информационно-аналитической работы минздрава Иван Грязнов, а его заместителем станет Денис Демидов, начальник управления здравоохранения Екатеринбурга.

Согласно документу, в группу также входит главный внештатный пульмонолог минздрава Игорь Лещенко.

Он отметил, что узнал об этом из СМИ и официально его никто не информировал. Он предположил, что это большая работа, требующая времени, потому что умерших много, а проверять нужно смерти и от пневмонии.

Причиной может оказаться не пневмония, а что-то другое, и даже не обязательно COVID-19. От пневмонии летом люди не умирают, это нонсенс и казуистика. Число смертей от пневмонии должно быть намного меньше, а число смертей от коронавируса после проверки увеличится, и это нормально, сказал Лещенко.