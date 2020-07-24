В Свердловской области создана спецгруппа для подсчета смертей от коронавируса
Свердловским минздравом была создана рабочая группа «для повышения качества статистики смертности населения от коронавируса». Соответствующее постановление подписал министр здравоохранения региона Андрей Цветков, пишут «Вечерние ведомости».
Основной целью группы является сверка количества летальных случаев и предоставление отчета самому министру и его заместителю. Руководителем рабочей группы назначен начальник отдела информационно-аналитической работы минздрава Иван Грязнов, а его заместителем станет Денис Демидов, начальник управления здравоохранения Екатеринбурга.
Согласно документу, в группу также входит главный внештатный пульмонолог минздрава Игорь Лещенко.
Он отметил, что узнал об этом из СМИ и официально его никто не информировал. Он предположил, что это большая работа, требующая времени, потому что умерших много, а проверять нужно смерти и от пневмонии.
Причиной может оказаться не пневмония, а что-то другое, и даже не обязательно COVID-19. От пневмонии летом люди не умирают, это нонсенс и казуистика. Число смертей от пневмонии должно быть намного меньше, а число смертей от коронавируса после проверки увеличится, и это нормально, сказал Лещенко.
Решение о создании специальной группы появилось примерно через пару недель после того, как был проведен парад Победы, футбольные матчи, а также голосование по Конституции РФ.