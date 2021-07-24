Минздрав перечислил показания к медотводу от прививки против COVID-19

Минздрав России уточнил показания к медотводу от вакцинации против COVID-19. Информация об этом появилась в обновленной версии методических рекомендаций по вакцинации взрослого населения от коронавирусной инфекции. Данный документ опубликован на сайте ведомства.

Получить медицинский отвод от вакцинации могут граждане, у которых зафиксирована гиперчувствительность к компонентам вакцины, тяжелые аллергические реакции и грудное вскармливание. Если человек страдает острыми хроническими заболеваниями, то возможно взять временный медотвод. Что касается препарата «Спутник V» , то его можно ставить и онкобольные пациенты, которые завершили лечение. А вот препарат «Эпиваккорона» противопоказан гражданам с тяжелыми формами аллергии, а также при наличии злокачественных опухолей и первичного иммунодефицита. Напомним, что порядок отстранения от работы без сохранения заработной платы из-за отказа вакцинироваться от коронавируса рассказали в Минтруде. Отстранять от работы за отказ вакцинироваться от COVID-19 разрешил Минтруд

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