Об опасности COVID-19 при беременности рассказал уральский доктор медицинских наук

Доктор медицинских наук Галина Мальгина из Екатеринбурга рассказала об опасности COVID-19 при беременности для будущей матери и ее ребенка.

Акушер-гинеколог, доктор медицинских наук, директор НИИ охраны материнства и младенчества Галина Мальгина рассказала об опасности коронавирусной инфекции для беременной женщины и ее будущего ребенка, сообщает Е1. НИИ ОММ принимал беременных и в первую, и вторую волну коронавируса. Сейчас врачи продолжают наблюдать, как протекает беременность у женщин, которые уже переболели COVID-19. Беременные женщины больше, чем другие, подвержены заражению COVID-19, считает Галина Мальгина. В три раза выше вероятность заразиться коронавирусом беременным, что обусловлено особенностью их иммунитета в этот период. Доктор медицинских наук отметила, что и гриппом женщины в положении заражаются чаще. Это вызвано тем, что естественным образом снижается иммунитет у женщины, вынашивающей ребенка. А иммунитет снижается, чтобы организм не отторгал эмбрион и женщина могла выносить плод. Коронавирус опасен на любых сроках беременности, отметила акушер-гинеколог. При инфицировании COVID-19 возрастает риск выкидыша. Мировая статистика говорит о том, что коронавирусная инфекция увеличивает вероятность кесарева сечения из-за гипоксии плода, связанной с дыхательной недостаточностью у инфицированной беременной женщины. Наиболее частое последствие ковида у беременных — нарушение углеводного обмена, которое опасно как для мамы, так и для плода, у которого внутриутробно из-за материнского диабета может развиться диабетическая фетопатия. В группу риска попадают беременные женщины с ожирением, гипертонией и диабетом, у которых COVID-19 протекает молниеносно и вызывает тот самый цитокиновый шторм, серьезную дыхательную недостаточность и связанное с ней кислородное голодание матери, тромбозы, гипоксию плода и тяжелое состояние матери, часто необратимое. Риск материнской смертности при этом возрастает в разы. Корпус НИИ ОММ был перепрофилирован и принимал беременных с ковидом в первую и вторую волну. В первую волну было принято 186 беременных, во вторую — 416, сообщает Галина Мальгина. Из 52 детей, которые родились в «красной» зоне НИИ ОММ, у двух малышей подтвердили коронавирус, но клинически он никак не проявился. Напомним, о том, как проходит вакцинация беременных, рассказали ведущие медицинские эксперты. Как проходит вакцинация беременных

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