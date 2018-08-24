Дождливая и прохладная погода ожидается в Нижнем Тагиле в выходные

Согласно прогнозу Гисметео, с 24 по 26 августа в Нижнем Тагиле ожидаются осадки в виде дождя.

24 августа столбик термометра поднимется в дневные часы до +11 градусов, ночью температура опустится до +9.

25 августа синоптики прогнозируют переменную облачность и небольшой дождь. Воздух прогреется до +17 – днем, ночью ожидается похолодание до +10 градусов.

26 августа станет теплее, днем температура поднимется до +20, ночью похолодает до +13.