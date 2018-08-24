Дождливая и прохладная погода ожидается в Нижнем Тагиле в выходные
Сегодня, 13:35Здоровье и экология
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Ближайшие выходные в Нижнем Тагиле будут дождливыми и прохладными.
Сюжеты: Нижний Тагил
Согласно прогнозу Гисметео, с 24 по 26 августа в Нижнем Тагиле ожидаются осадки в виде дождя.
24 августа столбик термометра поднимется в дневные часы до +11 градусов, ночью температура опустится до +9.
25 августа синоптики прогнозируют переменную облачность и небольшой дождь. Воздух прогреется до +17 – днем, ночью ожидается похолодание до +10 градусов.
26 августа станет теплее, днем температура поднимется до +20, ночью похолодает до +13.
Скорость ветра ожидается 24 августа до 12 м/с, 25 августа – от 4 до 11 м/с, а в воскресенье, 26 августа, от 3 до 10 м/с.
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