«Магнит» в Нижнем Тагиле может получить штраф до 250 000 рублей за нарушения

Отсутствие загрузки для мусора и пищевых отходов в хозяйственном помещении магазина, единственный бак на контейнерной площадке внутри жилого квартала – такие нарушения санитарных норм были выявлены в магазине торговой сети «Магнит». Редакция TagilCity.ru совместно со специалистами Роспотребнадзора выехала на проверку в «Магнит» на Краснознаменную, 45.

Ранее жильцы окрестных домов пожаловались, что продавцы «Магнита» на Краснознаменной, 45 выбрасывают просроченную и испортившуюся продукцию в мусорные контейнеры внутри квартала.

По данным публикации на TagilCity.ru в отношении Акционерного общества «Тандер» было возбуждено дело о проведении административного расследования в магазине «Магнит».

Эксперты РПН Нижнего Тагила рассказали, что 17 августа специалисты выехали на место, но продавцы магазина отказались предоставить доступ в помещения для проверки.

Повторный рейд состоялся 24 августа. Специалистами РПН были осмотрены внутренние помещения магазина. Было выявлено, что приспособления для складирования и хранения мусора в подсобке отсутствуют, а это является нарушением.

Товаровед магазина пояснила, что просроченную продукцию и мусор они выбрасывают в контейнеры во дворе жилого дома. По ее словам, на площадке для сбора мусора имеется отдельный бак, обозначенный красным цветом.

Мы мусор выбрасываем в контейнер во дворе, он должен быть отмечен красным. Точно не скажу, это дворник делает,пояснила сотрудник магазина.

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Осмотрев внутренние помещения, эксперты и журналист отправились к месту, где была расположена контейнерная площадка на внутриквартальной территории. На площадке действительно имелся красный контейнер. Нарушением являлось то, что он был без крышки.

В магазине в хозяйственной зоне нет загрузки для сбора мусора, как того требуют санитарные правила. Она может быть внутри или возле магазина, в непосредственной близости к нему. Ее на данный момент нет. Со слов товароведа – они выносят мусор и пищевые отходы на прилегающую территорию жилых домов и складывают в контейнер обозначенный красным цветом. Контейнер без крышки, на нем должна быть крышка по правилам, пояснила специалист-эксперт Роспотребнадзора Татьяна Литвинова.

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Специалисты РПН пояснили, что за нарушение санитарных правил в отношении компании будут приняты меры. После рассмотрения материалов судом может быть наложен штраф от 100 000 до 250 000 рублей.