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«Магнит» в Нижнем Тагиле может получить штраф до 250 000 рублей за нарушения
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Магнит» в Нижнем Тагиле может получить штраф до 250 000 рублей за нарушения

Сегодня, 18:00Здоровье и экология
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