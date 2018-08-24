Мероприятия ко Дню трезвости будут проходить в Нижнем Тагиле со 2 сентября
Сегодня, 06:00Здоровье и экология
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Нижний Тагил примет участие в мероприятиях ко Дню трезвости, который отмечается 11 сентября. Различные мероприятия, приуроченные к этому дню, начнутся уже со 2 сентября.
Сюжеты: Нижний Тагил
День трезвости отмечается по всей России. В Нижнем Тагиле весь сентябрь будут проходить различные мероприятия ко Дню трезвости, в их числе акции, флэшмобы и т.д.
На данный момент ведутся переговоры с представителями бизнеса, чтобы в День трезвости ограничить продажу спиртных напитков.
По информации «Тагильского рабочего», по УРФО жители Свердловской области употребляют больше всего алкогольных напитков. В среднем на одного россиянина приходится 14,3 литра купленного алкоголя, на Среднем Урале эта цифра составляет 15,7 литров.
Однако, стоит отметить, что в регионе в 2014 году людей, не употребляющих спиртное, было 24%, на 2018 год – 30% населения.
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