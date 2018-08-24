Мероприятия ко Дню трезвости будут проходить в Нижнем Тагиле со 2 сентября

День трезвости отмечается по всей России. В Нижнем Тагиле весь сентябрь будут проходить различные мероприятия ко Дню трезвости, в их числе акции, флэшмобы и т.д.

На данный момент ведутся переговоры с представителями бизнеса, чтобы в День трезвости ограничить продажу спиртных напитков.

По информации «Тагильского рабочего», по УРФО жители Свердловской области употребляют больше всего алкогольных напитков. В среднем на одного россиянина приходится 14,3 литра купленного алкоголя, на Среднем Урале эта цифра составляет 15,7 литров.