120 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт» прибыли в Свердловскую область

120 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт» прибыли в Свердловскую область
120 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт» прибыли в Свердловскую область
Сегодня, 14:49Здоровье и экологияФото: Страница Евгения Куйвашева в Instagram
Рекордную партию вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» в 120 тысяч доз получила Свердловская область. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

Этот препарат подходит для ревакцинации, а также для тех, кому не хочется ставить два раза прививку, так как новая партия имеет всего один компонент.

Губернатор отмечает, что разгрузка вакцины уже окончена и теперь ее развозят по больницам. Он добавил, что заболеваемость коронавирусом остается на высоком уровне. Однако вакцинация дает видимый результат.

Также он добавил, что благодаря прививочной кампании учебный год начнется в обычном режиме и выразил надежду на скорый выход на плато.

Напомним, редакция TagilCity.ru разобралась, как и где можно поставить прививку от коронавируса в Свердловской области.

Сюжеты:
КоронавирусВакцинация от коронавируса в Свердловской области
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