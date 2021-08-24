120 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт» прибыли в Свердловскую область

Рекордную партию вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» в 120 тысяч доз получила Свердловская область. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

Этот препарат подходит для ревакцинации, а также для тех, кому не хочется ставить два раза прививку, так как новая партия имеет всего один компонент. Губернатор отмечает, что разгрузка вакцины уже окончена и теперь ее развозят по больницам. Он добавил, что заболеваемость коронавирусом остается на высоком уровне. Однако вакцинация дает видимый результат. Также он добавил, что благодаря прививочной кампании учебный год начнется в обычном режиме и выразил надежду на скорый выход на плато. Напомним, редакция TagilCity.ru разобралась, как и где можно поставить прививку от коронавируса в Свердловской области. Как и где записаться на вакцинацию от коронавируса в Свердловской области

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