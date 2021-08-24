23% тагильчан привились от коронавируса

В планах администрации города охватить прививками как можно большее количество населения. В Нижнем Тагиле осталось почти семь тысяч доз вакцин от COVID-19, из них почти четыре тысячи — это «Спутник V».
Ситуация конечно малопонятная: когда не было «Спутник V», все просили «Спутник лайт», а когда появился «Спутник лайт» все просят «Спутник V», рассказал редакции TagilCity.ru заместитель мэра Нижнего Тагила по соцполитике Валерий Суров.
Он отметил, что ежедневно в городе вакцинируется от 500 до 1,9 тысячи человек. Самый большой процент привитых среди медицинских работников, там он составляет около 80%. Из учителей вакцинировано 62%.
Задача стоит до 1 сентября привить 100% педагогов. Если у людей есть медотводы или после заболевания не прошло полгода, то тоже будем обращать внимание. Нет каких-то особых ограничений, если кто-то не желает прививаться, то его мы можем отстранять от работы, отметил Валерий Суров.
Напомним, по выходным в Нижнем Тагиле работают мобильные пункты вакцинации в парках и скверах.