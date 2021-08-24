Еженедельно будет работать мобильный пункт вакцинации в парке Бондина в Нижнем Тагиле

Он пояснил, что также работает прививочный пункт в ТЦ DEPO, там ежедневно вакцинируются от 90 до 120 человек. Формируются выездные бригады по вакцинации от медучреждений Нижнего Тагила, формируются группы от 50 человек. Самое больше число людей, которых удалось привить — 160 пациентов.