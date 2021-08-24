Еженедельно будет работать мобильный пункт вакцинации в парке Бондина в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле опробовали новый метод вакцинации. Демидовская больница предоставила мобильный пункт, прививки ставили в парке Бондина и парке Победы на ГГМ.
Более эффективная работа была в парке Бондина, поэтому мы приняли решение, что будем работать там по выходным, рассказал редакции TagilCity.ru заместитель мэра Нижнего Тагила по соцполитике Валерий Суров.
Он пояснил, что также работает прививочный пункт в ТЦ DEPO, там ежедневно вакцинируются от 90 до 120 человек. Формируются выездные бригады по вакцинации от медучреждений Нижнего Тагила, формируются группы от 50 человек. Самое больше число людей, которых удалось привить — 160 пациентов.
Мы считаем такую работу наиболее эффективной, это удобно для тагильчан, отметил Суров.
Напомним, в Нижнем Тагиле прививку от коронавируса поставили 23% жителей города. Больше всего вакцинированных — это медики, их число составляет 80%.