Еженедельно будет работать мобильный пункт вакцинации в парке Бондина в Нижнем Тагиле

Еженедельно будет работать мобильный пункт вакцинации в парке Бондина в Нижнем Тагиле
Еженедельно будет работать мобильный пункт вакцинации в парке Бондина в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:11Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Каждые выходные смогут привиться от коронавируса тагильчане в парке Бондина. Мобильный пункт будет работать еженедельно.

В Нижнем Тагиле опробовали новый метод вакцинации. Демидовская больница предоставила мобильный пункт, прививки ставили в парке Бондина и парке Победы на ГГМ.

Более эффективная работа была в парке Бондина, поэтому мы приняли решение, что будем работать там по выходным, рассказал редакции TagilCity.ru заместитель мэра Нижнего Тагила по соцполитике Валерий Суров.

Он пояснил, что также работает прививочный пункт в ТЦ DEPO, там ежедневно вакцинируются от 90 до 120 человек. Формируются выездные бригады по вакцинации от медучреждений Нижнего Тагила, формируются группы от 50 человек. Самое больше число людей, которых удалось привить — 160 пациентов.

Мы считаем такую работу наиболее эффективной, это удобно для тагильчан, отметил Суров.

Напомним, в Нижнем Тагиле прививку от коронавируса поставили 23% жителей города. Больше всего вакцинированных — это медики, их число составляет 80%.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области ЭксклюзивНижний Тагил
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