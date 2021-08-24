Инфекционисты Нижнего Тагила рассказали о кислородной терапии при лечении COVID-19

Инфекционисты Нижнего Тагила рассказали о кислородной терапии при лечении COVID-19
Инфекционисты Нижнего Тагила рассказали о кислородной терапии при лечении COVID-19
Сегодня, 12:47Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Почему некоторым «коронавирусным» пациентам жизненно необходима кислородная терапия– об этом редакции TagilCity.ru рассказала главврач инфекционной горбольницы Нижнего Тагила Марина Холманских.

Осложнения со стороны дыхательной системы при COVID-19 занимают первое место в антирейтинге. Дыхательная недостаточность развивается как после вирусного положения лёгких, так и острого респираторно-вирусного синдрома.

То есть повреждение легких приводит к тому, что мы не можем усваивать кислород. Воздух вдыхаемый содержит 21% кислорода, и его усвоить мы не можем, и организм страдает от дыхательной недостаточности, гипоксии, пояснила Холманских.

В первую очередь, поражается центральная нервная система, потом сердечно сосудистая, почки, практически все органы. В связи с чем кислородная терапия становится жизненно необходимой для таких пациентов.

Кислородная терапия в нашей больнице носит ступенчатый характер. Кому-то хватает небольшого количества кислорода - 5 литров в минуту, кто-то требуется уже потом 30-60 литров, а это уже аппараты искусственной неинвазивной вентиляции легких (НИВЛ, прим. ред.), есть и такая технология. У нас уже момент такой - последний шаг - это перевод пациента на искусственную вентиляцию легких, добавила главврач.

По словам Холманских, обратного пути после НИВЛ у большинства больных практически нет. К таким пациентам относят самых тяжёлых, среди которых не только пожилые, но и люди среднего возраста.

Напомним, основными осложнениями перенесённой новой коронавирусной инфекции становятся различные заболевания дыхательной системы. В связи с чем спрос на аппараты ИВЛ вырос в сотни раз.

Привиться же от коронавируса тагильчане смогут оперативно без предварительной записи - мобильный пункт вакцинации будет работать в парке Бондина каждые выходные.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области КоронавирусНижний Тагил
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