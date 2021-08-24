Инфекционисты Нижнего Тагила рассказали о кислородной терапии при лечении COVID-19

Кислородная терапия в нашей больнице носит ступенчатый характер. Кому-то хватает небольшого количества кислорода - 5 литров в минуту, кто-то требуется уже потом 30-60 литров, а это уже аппараты искусственной неинвазивной вентиляции легких (НИВЛ, прим. ред.), есть и такая технология. У нас уже момент такой - последний шаг - это перевод пациента на искусственную вентиляцию легких, добавила главврач.