Нулевые значения: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 24 августа

Нулевые значения: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 24 августа
Нулевые значения: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 24 августа
Сегодня, 19:24Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
Во вторник 24 августа замеры пяти веществ-загрязнителей проводились на привокзальной площади в Нижнем Тагиле в 10:20. По итогам 2-минутных замеров результаты диоксида азота были 1,2 мг/м3.

В прямом эфире Instagram корреспондент TagilCity.ru сделал 2-минутные замеры диоксида серы, диоксида азота, сероводорода, формальдегида и синильной кислоты, уровень диоксида азота поднимался до 1,2 мг/м3. Замеры воздуха производились при температуре воздуха +24 градуса и северо-восточном ветре со скоростью четыре метра в секунду.

За рамками прямого эфира были произведены 20-минутные замеры, результаты всех пяти веществ остались нулевыми.

Прямые эфиры с данными по замерам воздуха в Нижнем Тагиле редакция TagilCity.ru проводит в Instagram.

Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Сюжеты:
Экология Нижнего ТагилаНижний ТагилЭксклюзив
Материалы по теме:
экологиязамерывокзалНижний Тагилзагрязнения
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы