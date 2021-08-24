Нулевые значения: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 24 августа

Во вторник 24 августа замеры пяти веществ-загрязнителей проводились на привокзальной площади в Нижнем Тагиле в 10:20. По итогам 2-минутных замеров результаты диоксида азота были 1,2 мг/м3.

В прямом эфире Instagram корреспондент TagilCity.ru сделал 2-минутные замеры диоксида серы, диоксида азота, сероводорода, формальдегида и синильной кислоты, уровень диоксида азота поднимался до 1,2 мг/м3. Замеры воздуха производились при температуре воздуха +24 градуса и северо-восточном ветре со скоростью четыре метра в секунду. За рамками прямого эфира были произведены 20-минутные замеры, результаты всех пяти веществ остались нулевыми. Прямые эфиры с данными по замерам воздуха в Нижнем Тагиле редакция TagilCity.ru проводит в Instagram. Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

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