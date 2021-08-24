О противопоказаниях к вакцинации от COVID-19 рассказали медики из Нижнего Тагила

О противопоказаниях к вакцинации от COVID-19 рассказали медики из Нижнего Тагила
О противопоказаниях к вакцинации от COVID-19 рассказали медики из Нижнего Тагила
Сегодня, 12:42Здоровье и экологияФото: 1MI
О противопоказаниях к вакцинации от коронавирусной инфекции рассказала главный врач инфекционной больницы Нижнего Тагила Марина Холманских и главный врач городской больницы № 4 Константин Аникин.

Самое первое противопоказание — это аллергическая реакция на компоненты вакцины.

Если у вас существуют какие-то проявления аллергии на разные вещи или сезонные это совсем другое. Это не вирусное на пыльцу или еще что-то. Это не значит, что у вас на вакцину будет аллергическая реакция, рассказал TagilCity.ru Константин Аникин.

Он отметил, что если пациент более сахарным диабетом, но при этом выходит гулять, на работу или в магазин, то его нужно вакцинировать, потому что из-за заболевания инфекцию он перенесет тяжелее.

В группе риска люди старше 65 лет и те, у кого есть хронические заболевания. В первую очередь, это сердечно-сосудистые и органов дыхания, такие как, например, ХОБЛ, бронхиальная астма и так далее, ожирение, проблемы эндокринной системы, онкологические заболевания. Эти все люди входят в группу риска, потому что они болеют тяжело и риск умереть очень высокий, рассказала главврач инфекционной больницы Марина Холманских.

Напомним, медики Нижнего Тагила также рассказали о последствиях прививки от коронавируса. Отмечается, что реакцию может дать любая прививка, потому что организм дает «ответ» на укол.

Сюжеты:
КоронавирусВакцинация от коронавируса в Свердловской области ЭксклюзивНижний Тагил
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