О противопоказаниях к вакцинации от COVID-19 рассказали медики из Нижнего Тагила

Самое первое противопоказание — это аллергическая реакция на компоненты вакцины.
Если у вас существуют какие-то проявления аллергии на разные вещи или сезонные это совсем другое. Это не вирусное на пыльцу или еще что-то. Это не значит, что у вас на вакцину будет аллергическая реакция, рассказал TagilCity.ru Константин Аникин.
Он отметил, что если пациент более сахарным диабетом, но при этом выходит гулять, на работу или в магазин, то его нужно вакцинировать, потому что из-за заболевания инфекцию он перенесет тяжелее.
В группе риска люди старше 65 лет и те, у кого есть хронические заболевания. В первую очередь, это сердечно-сосудистые и органов дыхания, такие как, например, ХОБЛ, бронхиальная астма и так далее, ожирение, проблемы эндокринной системы, онкологические заболевания. Эти все люди входят в группу риска, потому что они болеют тяжело и риск умереть очень высокий, рассказала главврач инфекционной больницы Марина Холманских.
Напомним, медики Нижнего Тагила также рассказали о последствиях прививки от коронавируса. Отмечается, что реакцию может дать любая прививка, потому что организм дает «ответ» на укол.