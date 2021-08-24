ПДК диоксида серы и диоксида азота из-за пожаров превышены в Свердловской области

ПДК диоксида серы и диоксида азота из-за пожаров превышены в Свердловской области
ПДК диоксида серы и диоксида азота из-за пожаров превышены в Свердловской области
Сегодня, 22:02Здоровье и экологияФото: 1MI
В связи с лесными пожарами на территории некоторых муниципалитетов Свердловской области концентрация вредных веществ в воздухе превысила нормативы.

В Первоуральске содержание диоксида серы в атмосферном воздухе насчитывает 0,069 миллиграмма на кубический метр при предельно допустимой концентрации 0,05 миллиграмма, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В Ревде превышено содержание в воздухе взвешенных веществ (0,25 мг/м³ при норме 0,16 мг/м³), а в Талице в воздухе содержание диоксида азота составило 0,36 мг/м³ при предельно допустимом уровне 0,2 мг/м³. В деревне Смородинки также превышена норма оксида углерода.

Жителям рекомендуется меньше времени проводить на открытом воздухе, закрывать окна, промывать глаза, потреблять достаточное количество воды, пользоваться масками и респираторами, делать влажную уборку и занавешивать окна мокрой тканью.

Напомним, 23 августа c 20.00 до 26 августа 20.00 в Свердловской области стоят метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе.

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